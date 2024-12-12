Кордоба назвал высокими шансы «Краснодара» на чемпионство: «Обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» оценил шансы «быков» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?

— Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.

— Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?

— Конечно.

— «Краснодар» сегодня — борец с несправедливостью?

— Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача — продолжать работать и бороться.

— «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?

— Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков.