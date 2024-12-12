Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:00

Кордоба назвал высокими шансы «Краснодара» на чемпионство: «Обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» оценил шансы «быков» на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

— Мало кто верил, что вы и в этом сезоне продолжите бороться за чемпионство. Вы стали сильнее?

— Я обожаю удивлять людей, которые говорят, что мы слабые. Сейчас у нас сложился очень хороший и сплоченный коллектив, с которым мы продолжаем борьбу.

— Никита Кривцов недавно сказал, что «Зенит» перестал быть непобедимым. Согласны?

— Конечно.

— «Краснодар» сегодня — борец с несправедливостью?

— Мы сконцентрированы на себе. Не буду говорить о судьях и других командах. Наша задача — продолжать работать и бороться.

— «Краснодар» станет чемпионом в мае 2025-го?

— Нужно идти шаг за шагом. Но у нас высокие шансы.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
Читайте также
На 96-м году жизни умерла актриса Раиса Максимова
Россия приняла участие в закрытой встрече пяти ядерных держав в Дубае
«Ови получит заслуженное празднование». Гретцки, Беттмэн и Леонсис обсуждают рекорд Овечкина
Морпехи ВС РФ захватили укрепленные позиции ВСУ в Курской области
Хлусевича отправляют в «Зенит». Трансферные слухи РПЛ
Большунов возвращается на Кубок России. Ждем новую зарубу с Устюговым?
Материалы сюжета РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
Кордоба: «Я не против получить российский паспорт»
Дзюба назвал лучших российских игроков 2024 года в РПЛ
Дзюба назвал Батракова открытием РПЛ в этом году
Инвестора «Химок» арестовали. Найдутся ли теперь 1,5 миллиарда рублей на клуб?
Самедов: «Рассчитываем, что Ковалев даст «Факелу» результат и поможет команде»
Колосков назвал отсутствие стабильности главной проблемой клубов РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя