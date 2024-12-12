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Кордоба: «Я не против получить российский паспорт»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» признался, что готов получить российский паспорт.

«Российский паспорт? Все возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство», — сказал Кордоба «СЭ».

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2027 года и при определенных условиях может быть пролонгировано. В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийского форварда 18 матчей за «быков» во всех турнирах, 8 голов и 5 результативных передач.

Джон Кордоба
ФК Краснодар
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