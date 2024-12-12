Кордоба: «Я не против получить российский паспорт»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» признался, что готов получить российский паспорт.

«Российский паспорт? Все возможно. Лично я не против. Хоть я и колумбиец, но не вижу никаких проблем в том, чтобы получить российское гражданство», — сказал Кордоба «СЭ».

5 ноября «Краснодар» объявил о продлении контракта с Кордобой. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 30 июня 2027 года и при определенных условиях может быть пролонгировано. В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийского форварда 18 матчей за «быков» во всех турнирах, 8 голов и 5 результативных передач.