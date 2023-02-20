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Сегодня, 13:03

Кордоба: «Договорились с «Краснодаром», что буду играть в Лиге чемпионов»

Кордоба рассказал, что при переходе в «Краснодар» договорился, что клуб будет играть в Лиге чемпионов
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, что при переходе в российскую команду летом 2021 года договорился, что клуб будет играть в Лиге чемпионов и бороться за высокие места.

«Еще когда я пришел в команду, даже в момент ведения переговоров, мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнованиях. Это по-прежнему важная задача для меня», — приводит слова Кордобы «Чемпионат».

Джон Кордоба ни разу за свою карьеру не участвовал в матчах Лиги чемпионов. Он принимал участие в Лиге Европы в сезонах-2016/2017 и 2017/2018, когда выступал за «Майнц» и «Кельн».

29-летний колумбиец выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей, забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5003605-kordoba-dogovorilis-s-krasnodarom-chto-budu-igrat-v-lige-chempionov.html
Джон Кордоба
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