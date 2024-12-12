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Сегодня, 09:15

Кордоба — об отставке Ивича: «Было два варианта: все бросить или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе»

Кордоба рассказал, как игроки «Краснодара» отреагировали на отставку Ивича
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал, как команда отреагировала на отставку тренера «быков» Владимира Ивича.

— Черников говорил, что у команды был шок после отставки тренера Владимира Ивича. Как эти события переживали вы?

— Конечно, это стало для нас сюрпризом. Но было всего два варианта: все бросить и упасть или продолжить бороться за чемпионство. Мы выбрали второе.

— Мурад Мусаев сильно поменял вашу игру?

— Не могу рассуждать в таком ключе о ком-то из двух тренеров. С Ивичем мы проделали огромную работу, с Мусаевым у нас также все хорошо. Нужно просто продолжать начатое и делать все с удовольствием.

— Ивича тепло провожали — болельщики на матче с «Локо» даже посвятили ему баннер.

— Это человек, который дал мне поверить в себя. Я благодарен за возможность поработать с ним. С Мусаевым у нас тоже хорошие отношения, между нами есть доверие. С этим позитивным отношением мы вместе идем вперед.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте этого года. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в РПЛ.

Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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