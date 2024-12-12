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Сегодня, 09:30

Кордоба — об упущенном чемпионстве: «Особенно расстроен я был, когда увидел, как был забит победный гол «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал, как реагировал на упущенное чемпионство в сезоне РПЛ-2023/24.

— Вы до последнего верили в чемпионство в прошлом сезоне?

— Конечно! Вся команда верила в это до самого конца. Но особенно расстроен я был, когда увидел гол «Зенита» и то, как он был забит.

— Нелепый гол?

— Не буду давать оценку. Но вы сами все видели.

— После игры у вас на глазах были слезы. Но ваш образ настолько брутальный, что могло показаться, что плачете чуть ли не впервые.

— Конечно, не впервые. Все-таки сердце у меня не каменное, есть эмоции и чувства. Многие не знают меня настоящего. Возможно, поэтому кому-то кажется, что я не умею плакать. Смотря на меня на поле, кто-то думает, что я какой-то монстр, но на самом деле за его пределами я очень спокойный человек.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба. «Особенно расстроился, когда увидел, как именно «Зенит» забил золотой гол». Интервью Кордобы

По итогам сезона РПЛ-2023/24 «Краснодар» занял второе место.

Джон Кордоба
РПЛ
ФК Краснодар
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