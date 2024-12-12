Кордоба — о восстановлении: «Я бы тоже мог выпить пива, но предпочитаю хорошо поесть!»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливается после матчей.

— Кто-то после завершения сезона поехал домой, а вы на Кубок Америки. У вас даже полноценного отпуска не было с января. Как себя чувствуете к концу года?

— Конечно, устал. Но я привык работать до самого конца.

— Вы даже усталый в прекрасной форме. В чем секрет?

— Все дело в тренировках и подготовке к каждому матчу.

— Какой ваш лучший отдых?

— Люблю просто провести день дома и что-нибудь посмотреть. Но есть еще и восстановительные процедуры.

— Максим Глушенков сказал, что может выпить после игры два бокала пива. Вы так не восстанавливаетесь?

— У каждого свои методы. Я бы тоже мог выпить пива...Не могу сказать, что это что-то плохое. Но я предпочитаю хорошо поесть!

В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийского форварда 18 матчей за «быков» во всех турнирах, 8 голов и 5 результативных передач.