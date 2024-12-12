Сегодня, 09:45
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливается после матчей.
— Кто-то после завершения сезона поехал домой, а вы на Кубок Америки. У вас даже полноценного отпуска не было с января. Как себя чувствуете к концу года?
— Конечно, устал. Но я привык работать до самого конца.
— Вы даже усталый в прекрасной форме. В чем секрет?
— Все дело в тренировках и подготовке к каждому матчу.
— Какой ваш лучший отдых?
— Люблю просто провести день дома и что-нибудь посмотреть. Но есть еще и восстановительные процедуры.
— Максим Глушенков сказал, что может выпить после игры два бокала пива. Вы так не восстанавливаетесь?
— У каждого свои методы. Я бы тоже мог выпить пива...Не могу сказать, что это что-то плохое. Но я предпочитаю хорошо поесть!
В текущем сезоне на счету 31-летнего колумбийского форварда 18 матчей за «быков» во всех турнирах, 8 голов и 5 результативных передач.