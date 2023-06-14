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Сегодня, 05:23

Джорджевич: «Чувствую себя немножко русским»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Сочи» Лука Джорджевич признался, что не хотел бы играть за сборную России, но чувствует себя немножко русским.

«Хотел бы играть за сборную России? Нет. А когда был совсем молодой? Я играл за сборную Черногории. Для меня это было очень важно. Потом в сборной не получилось все, как я ожидал. Если был бы второй вариант, то была бы Россия, да. Я тут провел много времени. Чувствую себя немножко русским», — цитирует «РБ Спорт» Джорджевича.

28-летний черногорец в сезоне-2022/23 забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 17 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-chuvstvuyu-sebya-nemnozhko-russkim/
Лука Джорджевич
Сборная России по футболу
ФК Сочи
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