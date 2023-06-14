Джорджевич: «Чувствую себя немножко русским»

Форвард «Сочи» Лука Джорджевич признался, что не хотел бы играть за сборную России, но чувствует себя немножко русским.

«Хотел бы играть за сборную России? Нет. А когда был совсем молодой? Я играл за сборную Черногории. Для меня это было очень важно. Потом в сборной не получилось все, как я ожидал. Если был бы второй вариант, то была бы Россия, да. Я тут провел много времени. Чувствую себя немножко русским», — цитирует «РБ Спорт» Джорджевича.

28-летний черногорец в сезоне-2022/23 забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи в 17 матчах.