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Сегодня, 15:54

Джорджевич продлил контракт с «Сочи» на два года

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы игрока «Сочи» Лука Джорджевича, в комментарии для «СЭ» заявил о продлении контракта нападающего с клубом.

«Лука продлил контракт с «Сочи». Новое соглашение рассчитано на два года», — сказал Глушевич «СЭ».

В прошлом сезоне 28-летний нападающий провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. Предыдущее соглашение игрока с сочинцами было рассчитано до конца сезона.

Лука Джорджевич
Футбол
ФК Сочи
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  • анаторыв

    ьоргер застреляй глушевича он слишком жадный

    24.06.2023

  • анаторыв

    везде 0 коменетов, удаляют лютые модеры !

    24.06.2023

  • Lars Berger

    Неделю назад этот агент говорил, что Лука не будет продлевать контракт с "Сочи", так предложенные условия свидетельствуют о неуважении к игроку. Зауважали?)

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