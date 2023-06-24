Джорджевич продлил контракт с «Сочи» на два года

Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы игрока «Сочи» Лука Джорджевича, в комментарии для «СЭ» заявил о продлении контракта нападающего с клубом.

«Лука продлил контракт с «Сочи». Новое соглашение рассчитано на два года», — сказал Глушевич «СЭ».

В прошлом сезоне 28-летний нападающий провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. Предыдущее соглашение игрока с сочинцами было рассчитано до конца сезона.