Джорджевич продлил контракт с «Сочи» на два года

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Агент Игорь Глушевич, представляющий интересы игрока «Сочи» Лука Джорджевича, в комментарии для «СЭ» заявил о продлении контракта нападающего с клубом.
«Лука продлил контракт с «Сочи». Новое соглашение рассчитано на два года», — сказал Глушевич «СЭ».
В прошлом сезоне 28-летний нападающий провел в составе «Сочи» 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро. Предыдущее соглашение игрока с сочинцами было рассчитано до конца сезона.
анаторыв
ьоргер застреляй глушевича он слишком жадный
24.06.2023
анаторыв
везде 0 коменетов, удаляют лютые модеры !
24.06.2023
Lars Berger
Неделю назад этот агент говорил, что Лука не будет продлевать контракт с "Сочи", так предложенные условия свидетельствуют о неуважении к игроку. Зауважали?)
24.06.2023