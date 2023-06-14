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Джорджевич: «Вполне возможно, вытеснил бы из состава «Зенита» Сергеева и Кассьерру»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард «Сочи» Лука Джорджевич считает, что смог бы конкурировать с нынешними нападающими «Зенита». Ранее черногорец выступал за клуб из Санкт-Петербурга.

— Все приходят к выводу аналитики, что центрфорвард — самая слабая позиция в «Зените». Ты бы вытеснил из состава Сергеева и Кассьерру?

— Вполне возможно, да, — цитирует «РБ Спорт» Джорджевича. — Я думаю, что Кассьерра заслужил этот контракт. Он сыграл очень хорошо в прошлом сезоне. Я не знаю, довольны ли сейчас им, как он играет. Сергеев играет, забивает, для меня это не вопрос. Но я вполне уверен в своих возможностях. Когда я уходил из «Зенита», и тогда были хорошие футболисты. И я думал, что и тогда мог с ними конкурировать.

— Не пожалел, что в молодости перешел в «Зенит»?

— Нет.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/luka-dzhordzhevich-vpolne-vozmozhno-chto-ya-smog-by-konkurirovat-s-forvardami-zenita/
Иван Сергеев
Лука Джорджевич
Футбол
ФК Зенит
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