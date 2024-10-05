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Сегодня, 02:53

Гонсалес считает Месси круче Марадоны

Евгений Козинов
Корреспондент
Джованни Гонсалес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Уругвайский защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес сделал выбор между Диего Марадоной и Лионелем Месси.

«Марадонна, без сомнений. Естественно, все время идет сравнение с Месси, у ему не хватало выиграть чемпионат мира, чтобы считаться лучшим. Они разные, но величайшие фигуры в футболе, который сильно изменился с годами. Я видел игру Месси, но не видел игру Марадоны.

Если бы спросили об этом несколько лент назад, то я без сомнений ответил бы: «Марадона». Однако мне также выпал шанс сыграть несколько раз против Месси, удалось увидеть его на поле как футболиста — это что-то невероятное. Я склоняюсь больше в пользу Месси, поскольку смог убедиться вживую в том, какой он», — приводит пресс-служба клуба слова Гонсалеса.

30-летний уругваец перешел в «Краснодар» из «Мальорки» в августе 2024 года. Ранее он также выступал в Уругвае за «Пеньяроль» и «Ривер Плейт».

 
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Источник: Официальная страница «Краснодара»
Диего Марадона
Лионель Месси
Футбол
ФК Краснодар
Джованни Гонсалес

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