Джованни Гонсалес заявил, что «Зенит» входил бы в топ-8 в ла лиге

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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, что «Зенит» в чемпионате Испании входил бы в топ-8.
«Думаю, что если бы «Зенит» играл в чемпионате Испании, то входил бы в топ-8. Какое место? Примерно с третьего по восьмое», — цитирует Гонсалеса «РБ Спорт».
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/25. В прошлом месяце клуб выиграл в матче за Суперкубок России и завоевал 30-й трофей в истории клуба.
Гонсалес выступал за «Мальорку» с 2022 года. Он провел за клуб 71 матч, забив 4 мяча. 17 августа футболист перешел в «Краснодар».