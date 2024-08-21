Джованни Гонсалес заявил, что «Зенит» входил бы в топ-8 в ла лиге

Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, что «Зенит» в чемпионате Испании входил бы в топ-8.

«Думаю, что если бы «Зенит» играл в чемпионате Испании, то входил бы в топ-8. Какое место? Примерно с третьего по восьмое», — цитирует Гонсалеса «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/25. В прошлом месяце клуб выиграл в матче за Суперкубок России и завоевал 30-й трофей в истории клуба.