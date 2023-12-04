Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:18

Джудович: «Без международных матчей российский футбол будет деградировать»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Черногорский тренер Миодраг Джудович считает, что без международных матчей уровень футбола в России будет падать.

«Без международных матчей российский футбол будет деградировать, особенно это скажется на клубном уровне. Российские команды не смогут соревноваться с европейскими, они не смогут идти в ногу с последними трендами, сравнивать свою игру, свои скорости в матчах с таковыми у сильных соперников. Это скажется. Но я надеюсь, что решение по российскому футболу поменяется в ближайшее время. В интересах УЕФА и ФИФА, чтобы футбол был везде», — приводит «РБ Спорт» слова специалиста.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от международных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В этом году национальная команда провела 8 товарищеских матчей, одержав 3 победы, 4 раза сыграв вничью и потерпев 1 поражение.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-dzhudovich-bez-mezhdunarodny-h-matchej-rossijskij-futbol-budet-degradirovat/
Миодраг Джудович
Футбол
Обсудить
Читайте также
Карпин — о матче с ЦСКА в метель: «Надо быть дебилом, чтобы принимать такое решение»
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В МОК объяснили, почему Олимпийский комитет России не пригласили на саммит в Лозанну
Советник президента ОКР: «Нельзя наказывать наших спортсменов, сменивших спортивное гражданство»
Матыцин объяснил, как санкции помогли российскому спорту
Колосков об отказе УЕФА допускать Россию до Лиги наций-2024/25: «Мир для наших клубов и сборных закрыт»
Игнатьев назвал ожидаемым отказ УЕФА допускать сборную России до Лиги наций-2024/25
МОК примет окончательное решение по участию россиян в Олимпийских играх-2024 в марте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Газаев: «Ахмат» не делит соперников на принципиальных и непринципиальных»

«Динамо» — «Рубин»: Карраскаль и Тюкавин выйдут на поле с первых минут, Смолов в запасе