Джурасович заявил о готовности отправиться в кругосветное путешествие вместе с Дзюбой и Конюховым

10 ноября, 11:53
Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли он отправиться в кругосветное путешествие с нападающим тольяттинцев Артемом Дзюбой и путешественником Федором Конюховым.
«Я готов присоединиться к их компании», — сказал Джурасович «СЭ».
Ранее Конюхов в интервью «РБ Спорт» заявил, что готов взять Дзюбу в кругосветное путешествие.
DemolisherAjax
Главное возмите Дзюбу и оставьте его на каком-нибудь острове :)
10.11.2025
ONIKAN2013
Дзюба Слуцкого подтянет.
10.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Хочет тоже научиться у Дзюбы......
10.11.2025
ВАХТЁР
Генича пусть возьмут. Жрать то чота нада :grinning:
10.11.2025