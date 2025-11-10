Джурасович заявил о готовности отправиться в кругосветное путешествие вместе с Дзюбой и Конюховым

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли он отправиться в кругосветное путешествие с нападающим тольяттинцев Артемом Дзюбой и путешественником Федором Конюховым.

«Я готов присоединиться к их компании», — сказал Джурасович «СЭ».

Ранее Конюхов в интервью «РБ Спорт» заявил, что готов взять Дзюбу в кругосветное путешествие.