10 ноября, 11:53

Джурасович заявил о готовности отправиться в кругосветное путешествие вместе с Дзюбой и Конюховым

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович в разговоре с «СЭ» рассказал, готов ли он отправиться в кругосветное путешествие с нападающим тольяттинцев Артемом Дзюбой и путешественником Федором Конюховым.

«Я готов присоединиться к их компании», — сказал Джурасович «СЭ».

Ранее Конюхов в интервью «РБ Спорт» заявил, что готов взять Дзюбу в кругосветное путешествие.

  • DemolisherAjax

    Главное возмите Дзюбу и оставьте его на каком-нибудь острове :)

    10.11.2025

  • ONIKAN2013

    Дзюба Слуцкого подтянет.

    10.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Хочет тоже научиться у Дзюбы......

    10.11.2025

  • ВАХТЁР

    Генича пусть возьмут. Жрать то чота нада :grinning:

    10.11.2025

