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28 марта, 11:45

Дзюба: «Первым поздравлю того, кто побьет мой рекорд. Гретцки собирается к Овечкину — это показатель величия»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что первым поздравит нового лучшего бомбардира в истории российского футбола и сборной России.

«Если вдруг так сложится, что мой рекорд побьют, когда я буду еще действующим футболистом, то, конечно, меня это разозлит — и заставит еще больше пахать, чтобы перебить новую отметку. А когда ты закончил карьеру, от тебя уже ничего не зависит. Надо просто наслаждаться моментом и отдать дань уважения человеку, который тебя превзошел. Я буду первым, кто поздравит нового лучшего бомбардира в истории России или сборной. Гретцки вот собирается приехать к Овечкину — для меня это показатель величия», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Нападающий сборной России Артем Дзюба.«Поеду летом к Слуцкому в Китай». Дзюба — после возвращения в сборную и рекордного гола

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

Источник: Sport24
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Александр Овечкин
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
ФК Акрон
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