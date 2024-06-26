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Сегодня, 15:52

Дзюба готовится к новому сезону с Малкиным и Ковальчуком

Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий Артем Дзюба готовится к новому сезону РПЛ вместе с хоккеистами Ильей Ковальчуком и Евгением Малкиным. Экс-футболист «Локомотива» выложил совместное фото со спортсменами в своем Telegram-канале.

«Готовимся», — подписал снимок Дзюба.

35-летний нападающий покинул «Локомотив» по истечении срока контракта и продолжает искать новую команду. По словам агента Леонида Гольдмана, он хочет и дальше играть в России.

41-летний Ковальчук прошлый сезон провел в хоккейном «Спартаке» и пока не объявлял о завершении карьеры игрока.

«Питтсбург» Малкина в сезоне-2023/24 НХЛ не смог пробиться в плей-офф. Контракт 37-летнего россиянина с клубом рассчитан до 2026 года.

Артем Дзюба
Евгений Малкин
Илья Ковальчук
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