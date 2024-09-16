Дзюба хочет побить рекорд Лоськова по очкам по системе «гол+пас»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба после дебюта за команду в матче 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) заявил, что хочет обогнать экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по очкам по системе «гол+пас»

В игре с подмосковным клубом нападающий отметился голевой передачей на Владимира Хубулова на 90+1 минуте встречи.

«Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому все идет в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол+пас». На его счету 265 очков (120+145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 полезных действий. Пока у форварда «Акрона» после встречи с «Химками» 256 очков (160+96).