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Сегодня, 12:32

Дзюба хочет побить рекорд Лоськова по очкам по системе «гол+пас»

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Форвард «Акрона» Артем Дзюба после дебюта за команду в матче 8-го тура РПЛ с «Химками» (3:0) заявил, что хочет обогнать экс-полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова по очкам по системе «гол+пас»

В игре с подмосковным клубом нападающий отметился голевой передачей на Владимира Хубулова на 90+1 минуте встречи.

«Мне не нужны голы в ситуации, когда команда проигрывает. Люди, которые называют меня эгоистом, просто не обращали внимания, что отдавать передачи я люблю не меньше, чем забивать. И, кстати, не забывайте, что у меня еще есть цель догнать и перегнать Лоськова по «гол+пас». Поэтому все идет в копилку. Я всегда получал удовольствие от голевых передач, а Хубулов был в лучшей позиции. Посмотрел этот момент на повторе и отметил, что принял верное решение», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

Лоськов — рекордсмен чемпионата России по футболу по системе «гол+пас». На его счету 265 очков (120+145). Чтобы догнать экс-полузащитника «Локомотива», Дзюбе нужно совершить еще 9 полезных действий. Пока у форварда «Акрона» после встречи с «Химками» 256 очков (160+96).

15&nbsp;сентября. &laquo;Акрон&raquo; дома победил &laquo;Химки&raquo; (3:0) в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ. Артем Дзюба сделал голевую передачу. У Дзюбы — ассист в стиле Роналду. Артем удачно дебютировал за «Акрон»

Источник: matchtv.ru
Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
ФК Акрон

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