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Сегодня, 18:18

Дзюба и Худяков заболели после тренировки 8 мая. Нападающий «Локомотива» с высокой долей вероятности вернется к игре с «Факелом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у нападающего железнодорожников поднялась температура. С высокой долей вероятности, Дзюба вернется тренировкам в цикле на предстоящую игру 29-го тура против «Факела».

Также после тренировки 8 мая температура поднялась у вратаря Даниила Худякова, он не полетел с командой на игру 28-го тура против «Оренбурга».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Дзюба не примет участие в игре с «Оренбургом» из-за болезни.

В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал столько же результативных передач. Действующий контракт 35-летнего форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года.

Матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 12 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Артем Дзюба
Даниил Худяков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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