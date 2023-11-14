Сегодня, 14:31
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и нападающий железнодорожников Артем Дзюба подрались после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.
По данным источника, во время игры Дзюба раскритиковал Пиняева за несколько неудачных действий подряд, на что Пиняев ответил форварду, что тот ходит по полю пешком.
После завершения матча Дзюба и Пиняев поругались в раздевалке, конфликт дошел до потасовки. При этом отмечается, что недопонимание было исчерпано в тот же день, а неделю спустя оба футболиста вышли в стартовом составе на игру 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).
«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 15 матчах.
Patisson
Источник: Дзюба и Пиняев подрались после матча со «Спартаком» ///// Источник может уточнить взял ли Дзюба больничный?:thinking:
14.11.2023
Радон
Нещитова) Разные весовые категории) Достал, наверное, Дзюба пацана. Стесняюсь даже спросить - кто победил))
14.11.2023
НароднаяТим
Дзюба дальше будет выступать в поп ММА или в РЭПбатлах, а Пиняеву надо сосредоточиться на повышении кпд на поле, а не вне его...
14.11.2023
Спартак 98
Мал малыш да удал.
14.11.2023
кампо
Кто победил-то?
14.11.2023
Князь Болтконский
Драчун одним словом.
14.11.2023
Hollаnder-Michel
Давид и Голиаф.
14.11.2023
zg
Шикарное фото!По нему понятно,что Артем размахивал болтом,а Пиня уворачивался!)
14.11.2023