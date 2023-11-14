Источник: Дзюба и Пиняев подрались после матча со «Спартаком»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев и нападающий железнодорожников Артем Дзюба подрались после матча 14-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1), сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным источника, во время игры Дзюба раскритиковал Пиняева за несколько неудачных действий подряд, на что Пиняев ответил форварду, что тот ходит по полю пешком.

После завершения матча Дзюба и Пиняев поругались в раздевалке, конфликт дошел до потасовки. При этом отмечается, что недопонимание было исчерпано в тот же день, а неделю спустя оба футболиста вышли в стартовом составе на игру 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

«Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 24 очками в 15 матчах.