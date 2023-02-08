Дзюба и Смольников подписали контракты с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23

«Локомотив» подписал контракты с нападающим Артемом Дзюбой и защитником Игорем Смольниковым до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Последним клубом 34-летнего Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах. За железнодорожиков форвард будет выступать под 7-м номером.

34-летний Смольников ушел из «Торпедо» в конце декабря 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. За «Локомотив» защитник будет выступать под номером 8.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.