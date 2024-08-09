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Сегодня, 09:38

SHOT: Дзюба меньше чем за год получил 100 штрафов за нарушения ПДД

Виктория Кравченко
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Автомобиль форварда Артема Дзюбы собрал 100 штрафов меньше чем за год, сообщает SHOT.

По данным источника, большая часть связана с нарушением скоростного режима и повторным превышением. Также он оштрафован за езду непристегнутым и нарушение требований дорожной разметки.

С октября 2023 года футболист заплатил почти 88 тысяч рублей штрафов. На данный момент он должен шесть тысяч рублей.

Последним клубом Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач.

Источник: SHOT
Артем Дзюба
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