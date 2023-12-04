Дзюба назвал Галактионова сильным и грамотным специалистом

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о главном тренере московской команды Михаиле Галактионове.

«Мне хотелось бы сказать, что некрасиво, когда люди начинают говорить, делать какие-то вбросы про Михаила Михайловича Галактионова, мол, он там поплыл или еще что-то. Могу сказать, что он еще очень молодой по меркам тренерского цеха, но настолько сильный, а я повидал много специалистов. Он очень сильный, грамотный, мы его очень уважаем и поддерживаем. Когда говорят, что он чем-то не управляет, то это полный бред. Игрокам эти вбросы не нравятся, мы полностью за тренера. Когда надо — он строгий, когда надо — всегда поддержит. Ему огромный респект. Многие, в том числе и я могу сказать за себя, что играю за него. Мы за Михалыча сражались сегодня. Не было его, не было Баринова. Было важно победить. Думали, что нас это ослабило, но мы от этого стали еще сильнее», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

39-летний Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством московский клуб провел 56 матчей, одержал 24 победы, потерпел 16 поражений и 16 раз сыграл вничью. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

После 17 матчей «Локомотив» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (35 очков).