Дзюба назвал главного конкурента «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Нападающий «Локомотива» Артема Дзюба назвал «Спартак» единственным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в текущем сезоне.

«Смотрим на таблицу, между «Зенитом» и «Спартаком» 8 очков. Хотелось бы увидеть 6 очков, надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться. Как мне кажется, единственный клуб, который может навязать борьбу «Зениту», — это «Спартак», — заявил Дзюба в программе «На футболе» на Первом канале.

В 18-м туре РПЛ «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Один из голов красно-белых не засчитали после того, как арбитр встречи Виталий Мешков зафиксировал фол на вратаре еще до взятия ворот. «Зенит» в этом же туре разгромил «Пари НН» (3:0).