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Сегодня, 14:19

Дзюба: «Только «Спартак», «Локомотив» и «Ростов» выпускают много россиян»

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился мнением о том, что за его команду выступает много российских игроков.

«У нас в «Локомотиве» много россиян — это очень радует. В это время, как никогда, нужно искать своих ребят, чтобы они играли, набивали шишки. Вы видите — только «Спартак», «Локомотив» и «Ростов», наверное, выпускают очень много россиян. Ни в коем случае не умаляю заслуги иностранцев — у нас они потрясающе играют, но все равно гордость вызывает, когда выходит много молодых российских ребят», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовано в его Telegram-канале.

34-летний форвард подписал контракт с «Локомотивом» в феврале этого года. С того момента он провел 5 матчей, забил 4 гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://t.me/dzyubaartem22/49
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