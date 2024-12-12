Дзюба: «Самое счастливое событие года? Ни одного поражения от «Зенита»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба ответил на вопрос о самом счастливом событии 2024 года.

«Ни одного поражения от «Зенита» за год: две победы с «Локомотивом» и победа с «Акроном». Первую игру с «Акроном» против «Зенита» я не доиграл из-за травмы — счет был 0:0. А в Кубке я не участвовал. Поэтому за год ни одного поражения от «Зенита», пока я был на поле», — цитирует Дзюбу Sport24.

36-летний форвард летом покинул «Локомотив» в связи с истечением контракта. В сентябре Дзюба стал игроком «Акрона».

В текущем сезоне нападающий провел за тольяттинцев 11 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи. «Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Дзюба играл за турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».