Дзюба: «Слуцкий — хитрый еврейчик. Я — светлое пятно в его жизни»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил над Леонидом Слуцким после того, как получил премию самому медийному футболисту сезона-2022/23 в РПЛ.

— Ты говорил, что ты — марионетка в руках Слуцкого, что это значит?

— Он заставляет меня говорить, ругаться, обзываться. Я не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу, юмор, остроту, мой злой язык использует ради себя, ради выгоды. Хитрый еврейчик он, короче.

— Без вас Слуцкий ничего бы не добился.

— Конечно. Я — его светлое пятно в его жизни.

Ранее Дзюба ответил на вопрос о том, думает ли он о возвращении в сборную России.