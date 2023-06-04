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Сегодня, 22:05

Дзюба: «Слуцкий — хитрый еврейчик. Я — светлое пятно в его жизни»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба пошутил над Леонидом Слуцким после того, как получил премию самому медийному футболисту сезона-2022/23 в РПЛ.

— Ты говорил, что ты — марионетка в руках Слуцкого, что это значит?

— Он заставляет меня говорить, ругаться, обзываться. Я не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу, юмор, остроту, мой злой язык использует ради себя, ради выгоды. Хитрый еврейчик он, короче.

— Без вас Слуцкий ничего бы не добился.

— Конечно. Я — его светлое пятно в его жизни.

Ранее Дзюба ответил на вопрос о том, думает ли он о возвращении в сборную России.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Леонид Слуцкий
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