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31 марта, 18:18

Дзюба не примет участия в матче с «Краснодаром» из-за небольшого повреждения

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не примет участие в матче 22-го тура РПЛ против «Краснодара».

Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем 35-летнего футболиста и оставить форварда вне заявки на предстоящую встречу.

Игра между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Владислав Безбородов.

В нынешнем сезоне Дзюба отыграл 23 встречи за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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22
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