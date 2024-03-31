Дзюба не примет участия в матче с «Краснодаром» из-за небольшого повреждения

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не примет участие в матче 22-го тура РПЛ против «Краснодара».

Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем 35-летнего футболиста и оставить форварда вне заявки на предстоящую встречу.

Игра между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром матча был назначен Владислав Безбородов.

В нынешнем сезоне Дзюба отыграл 23 встречи за железнодорожников во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.