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Сегодня, 09:40

Дзюба не считает принципиальным для себя предстоящий матч со «Спартаком»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 15-го тура РПЛ против московского «Спартака».

«Не могу сказать, что что-то запредельное. Будет интересный матч. Мне не так много осталось, и я часто говорил, что я стараюсь такими матчами наслаждаться», — цитирует Дзюбу Sport24.

Встреча между командами состоится 10 ноября в Москве, начало — в 14:15 по московскому времени.

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за него с 2006 по 2015 год (с перерывами). За «Акрон» экс-капитан сборной России играет с сентября 2024 года.

Форвард &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин, теннисист Даниил Медведев и&nbsp;нападающий &laquo;Акрона&raquo; Артем Дзюба. У Медведева — самый сильный личный бренд среди российских спортсменов. В топ-3 — Овечкин и Дзюба

Источник: Sport24
Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)

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