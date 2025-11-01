Дзюба не сыграет в матче с «Ростовом» из-за травмы

Форвард и капитан «Акрона» Артем Дзюба пропустит матч 14-го тура чемпионата России против «Ростова» из-за повреждения.

Игра состоится в субботу в Ростове-на-Дону и начнется в 20:15 по московскому времени.

«У Артема небольшое повреждение — последствия игры [прошлого тура с московским «Локомотивом»] в Саранске на непривычном газоне. Надеемся, что в ближайшее время форвард вернется в общую группу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы «Акрона».

В нынешнем сезоне 37-летний Дзюба провел 13 матчей в РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Акрон» с 12 очками располагается на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России.