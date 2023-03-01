Дзюба о конфликте с Геничем: «Я его разочек встречу и вспылю — посмотрим, что он будет делать»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, как он воспринимает свой конфликт с комментатором Константином Геничем.

По словам Генича, Дзюба поспорил с ним, что нападающий «Зенита» Иван Сергеев не сможет забить 8 голов в сезоне-2021/22 в РПЛ. Когда форвард достиг этой отметки, комментатор предложил Дзюбе выйти на один из матчей с призывом к «Спартаку» разбанить журналиста и разрешить ему работать на играх красно-белых. После чемпионского матча «Зенита» в 2022 году Дзюба раскритиковал Генича за то, что тот придал огласке их частный разговор, а комментатор ответил футболисту в телеэфире.

«Я всегда относился к Косте с уважением. Это ваша работа — я после игр и перед играми всегда подходил, был общительным. Меня постоянно ругали: пройдешь мимо — зазнался, скотина, а если подошел — трепло, лишь бы потрещать. Думаешь: «Господи, да что же делать?». Вот мы с Костей говорим о чем-то тет-а-тет. Прежде чем говорить это в массы, он должен был спросить у меня: «Можно ли этот спор как-то освещать?». Если бы получил разрешение — не вопрос. Я сам люблю поспорить, и считаю, что если проиграл, то отдать долг — священное дело. Но не так, как он. Он захотел пиара, шума, хайпа. Если хочешь — спроси вторую сторону. Потом он как-то пытался меня назвать... Журналисты сейчас что угодно говорят, не проверяя информацию, потому что за это не надо отвечать. А вот чисто встретиться, раз в лоб дать за слова — пусть скажет что-то. Мы разговаривали наедине.

Почему он выставляет это? Это некрасиво перед Ванькой Сергеевым, да и вообще некрасиво этот шум устраивать. Я понимаю, что Косте это нравится, он это любит и этим пытается. Но потом борзеть и так пытаться разговаривать — это некрасиво. За свои слова надо отвечать. Не жалею о тех словах, которые сказал Косте, потому что он даже мысли себе не позволил, чтобы спросить у меня, можно ли что-то говорить об этом. Я же не рассказываю многое, что знаю о нем. Почему Костя позволяет себе какие-то фразы? Как он там сказал? Что я сливаюсь со спора и назвал меня как-то. Он готов ответить за эти слова один на один? Очень сильно сомневаюсь. Мы с ним поспорили нормально, он мог мне написать или позвонить, прежде чем раздувать это? Мог. Мы спорили не на камеру, Генич понимал это, он же не идиот. Он сказал об этом один раз, два, три... Я думал: «Да когда же ты заткнешься?» . А он не затыкается, раздувает, кайфует. Ну, вот и получил. Потом что-то ляпнул, потом извинялся, что вспылил. Ну вот я его разочек встречу и вспылю. Посмотрим, что Генич будет делать.

Многие журналисты вокруг тебя ходят: «Артемка, Артемочка», а потом выходит статья, что я такой-то. Хорошо, ну тогда не подходи ко мне. Обсирай меня, я не имею права тебе запретить, но не подходи ко мне, не обнимайся со мной. Это лицемерие. Когда говоришь в лицо: «Ты что, клоун, что ли?», сразу идет в эфир и говорит: «Обиженка, он на меня обиделся». Я не обиделся, мне все равно. Я хочу общаться только с теми, с кем мне интересно. С теми, кто отвечает за свои слова. Сейчас кого ни тронешь — сразу побежит писать заявление в полицию. Они все только рассказывают. Вот это мне непонятно в этой желтой журналистике», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.