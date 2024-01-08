Дзюба обвинил легенду «Спартака» Тихонова во лжи

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на слова легенды «Спартака» Андрея Тихонова о чемпионстве.

Ранее Тихонов заявил, что для него победа с красно-белыми в РПЛ имеет большее значение, чем возможность триумфа на чемпионате мира.

«Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал Дзюба в YouTube-шоу «Ну, так нельзя».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Вместе с красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Всего Тихонов провел 265 матчей за спартаковцев, в которых отметился 90 голами и 44 результативными передачами.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.