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Сегодня, 13:18

Дзюба обвинил легенду «Спартака» Тихонова во лжи

Алина Савинова
Артем Дзюба — Андрей Тихонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на слова легенды «Спартака» Андрея Тихонова о чемпионстве.

Ранее Тихонов заявил, что для него победа с красно-белыми в РПЛ имеет большее значение, чем возможность триумфа на чемпионате мира.

«Вас спросили: «Андрей, выиграть чемпионат мира или выиграть чемпионство со «Спартаком»?» И вы на полном серьезе говорите: «Выиграть со «Спартаком», с любимым клубом». Андрей Валерьевич, чемпионами вы там были шести- или семикратными. Чемпионат мира вы ни разу не выигрывали. Хватит заигрывать с болельщиками «Спартака». Перестаньте! Перестаньте, пожалуйста, говорить неправду», — сказал Дзюба в YouTube-шоу «Ну, так нельзя».

Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000 год и в 2011-м. Вместе с красно-белыми он восемь раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Всего Тихонов провел 265 матчей за спартаковцев, в которых отметился 90 голами и 44 результативными передачами.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В составе московской команды форвард трижды становился серебряным призером чемпионата России.

Андрей Тихонов
Артем Дзюба
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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  • Джин_SM(v3)

    СЭкс уже не тот, называй дрочку дрочкой)

    08.01.2024

  • Gordon

    Если бы только это...

    08.01.2024

  • Dim711

    А кто это у нас в СЭ такие заголовки сочиняет? Для кого «кривить душой», «преувеличить» и «солгать» стало синонимом?

    08.01.2024

  • Gordon

    Дзюба и думать прежде, чем говорить, - это как Монтекки и Капулетти )

    08.01.2024

  • maestro_65

    Лучше бы ты, Артём, продолжал снимать кино. Это у тебя ловчее выходит, нежели думать, прежде чем говорить.

    08.01.2024

  • lvb

    ... Гордоний правильно меня понял. Артемию свое место нуно знать и не быть каждой бочке затычкой) Тихонов для поклонников ФК СМ "свой", а Дзюба... тот шо за баблом сбежал))). А 1936-Ваш возраст, извините?)

    08.01.2024

  • Gordon

    Это он не идёт, а не его не берут. Первое. Второе. Тут вообще речь о другом. Третье. Негоже указывать старшим, как им себя вести, тем более публично, тем более в их отсутствие.

    08.01.2024

  • Grey1936

    Так это Тихонов,вроде как тренер,никого не тренирует,а только языком чешет. Кому он нужен,его даже во вторую лигу не берут. Дзюбе чесание языком не мешает играть в футбол.

    08.01.2024

  • Gordon

    Дзюба совсем уж охренел. Хотя, казалось бы, куда ещё... Эх жаль, что его мало били. Жаль.

    08.01.2024

  • Байден в засаде

    а рукаку деньги украл в раздевалке!

    08.01.2024

  • lvb

    До "Золотого древа России" априори не дойдет, что Тихонов профессионал и понимает что сравнивать победу на ЧМ(у СССР/РФ максимум 4 место на ЧМ) и титул ФК СМ, очередной.. это глупо. Титул в РФ можно было пощупать и Тиша делал это много раз.. А Кубок мира просто несбыточно. Какой смысл объяснять это дураку, задавшему этот вопрос? А Дзюбию надо поменьше языком ляскать и по ютубам шариться. И так токсичен до невозможности.

    08.01.2024

  • Ни кто кроме нас

    С Дзюбой на все 100% согласен

    08.01.2024

    • Стала известна дата старта следующего сезона РПЛ

    Дмитрий Кузнецов — о том, как в начале 90-х купил форму для всей школы ЦСКА: «Встречаю ребят, они говорят: мы в вашей форме играли. И я счастлив»