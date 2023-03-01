Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:20

Дзюба о «Торпедо»: «Был так себе разговор с Талалаевым. Не понял, откуда такой гонор, клуб на последнем месте»

Иван Торопцев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба объяснил, почему не перешел в «Торпедо» в зимнее трансферное окно.

«Был разговор с Геркусом — наверное, это не секрет. Был общий видеозвонок, мы поговорили, мне очень понравилось. Конструктивно, интересно, я понимал, чего от меня хотят. Потом был разговор с господином Талалаевым. Есть моменты, в которых я его не понял. Я много про него слышал всякого, но не буду делать никаких выводов, не зная человека. Я сейчас уже в таком возрасте, что понимаю: не надо делать выводы заранее, пока лично не познакомился с людьми. Но разговор у нас был так себе. Он начал потом говорить про каких-то посторонних лиц, не знаю, ко мне он обращался, или к Викторычу (Леониду Слуцкому. — Прим. «СЭ»). Но Викторыч, как мой друг, обладая информацией, спросил у меня, я ему разрешил рассказать. Талалаев мне прямым текстом сказал: «Давай ты приедешь, потренируешься с нами, а там, если что...».
Предлагал просмотр? Ну, так, завуалированно говорил, да-да, нет-нет. Я не стал уже, хотя все выставляют меня конфликтным... Ответил: «Ну, посмотрим, ладно». Но, как я знаю, ему в «Торпедо» многие объяснили, что это, мягко говоря, некрасиво, неуважительно. Не знаю, откуда у него такой гонор. Ты идешь на последнем месте, у тебя 7 голов забито. Странно так себя вести. То, что он потом начал немного юлить и хитрить — это пусть останется на его совести. Если говорить о нюансах — дальше я не вникал, не было такого, что мы ударили по рукам. Геркус хотел, и мне кажется, он чуть ли не единственный, кто хочет, чтобы «Торпедо» осталось в РПЛ. Мне так показалось», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Также форвард рассказал, почему не перешел в «Нижний Новгород».

«С «Нижним» был конкретный разговор еще летом, но тогда я не рассматривал этот вариант. Зимой тоже были разговоры, вроде бы все хотели, но что-то застопорилось. Не знаю, в финансах ли дело, но мы бы точно договорились. Деньги никогда не стояли во главе. В нынешнем состоянии мне нужно было играть. Любая зарплата — это определенный статус для футболиста, но я понимал, что сейчас не то время. Нужно заново доказывать. Был разговор, но к конкретике не пришли. С «Локомотивом» быстро встретились, поговорили. Тут огромная честь и хвала Ульянову (спортивный директор «Локомотива». — Прим. «СЭ») и Галактионову. Мы поняли друг друга с полуслова. В этом был залог», — добавил Дзюба.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. Форвард перешел в московский клуб на правах свободного агента.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Андрей Талалаев
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
13
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они сами все дрочат»
Иванов обиделся на слова Дзюбы про «Урал»: «Он мог сказать по-другому»
Эдуард Сперцян: «Мои мысли связаны только с «Краснодаром»
«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака» за 30 миллионов рублей
Петржела о словах Дзюбы: «Мне бы тоже хотелось, чтобы в «Зените» давали больше шансов молодым россиянам»
Дзюба: «Возвращаться в «Зенит» нет смысла — я не бразилец, и паспорт менять не собираюсь»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кристиан Рамирес: «Я хотел бы остаться в «Краснодаре»

Дивеев: «Две недели восстановления были самые мучительные. Боль адская»