Сегодня, 19:18
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему не праздновал гол в ворота «Зенита» в 18-м туре РПЛ (2:1). 36-летний нападающий забил победный мяч на 40-й минуте.
— Счастье любит тишину. Я вас всех уважаю (Журналистов. — Прим. «СЭ»). Дайте мне побыть самым счастливым человеком на свете.
— В чем счастье?
— Счастье в правде.
— Гол классный получился?
— Да, великолепная передача.
— Почему не праздновали?
— Я лучшие годы провел в этом клубе.
Дзюба перешел в «Акрон» 12 сентября. Теперь на его счету 3 гола и 3 результативные передачи в 11 матчах за тольяттинскую команду.
«Акрон» с 22 очками располагается на девятой строчке турнирной таблицы РПЛ.