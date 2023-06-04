Дзюба о своей результативности в «Локомотиве»: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал причину своей успешной игры за команду во второй половине сезона-2022/23.

В воскресенье, 4 июня форвард был признан лучшим медийным футболистом сезона в РПЛ.

— Ты говорил, что ты — марионетка в руках Слуцкого, что это значит?

— Он заставляет меня говорить, ругаться, обзываться. Я не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу, юмор, остроту, мой злой язык использует ради себя, ради выгоды. Хитрый еврейчик он, короче.

— Без вас Слуцкий ничего бы не добился.

— Конечно. Я — его светлое пятно в его жизни.

— В этом году у вас такая высокая результативность...

— Только в этом году. Все зависит от магии команды. Потрясающий тренер и фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в сад, то он начинает цвести.

— Каждый в «Локомотиве» говорит, что Дзюба изменил атмосферу в команде. Расскажи о взаимодействии в команде.

— Мне безумно приятно. Но так всегда было во всех командах. Потом, когда что-то происходит, все говорят, что я что-то портил. Надо людям определиться. А то, что говорят сейчас ребята — мне безумно приятно, это самое важное для меня. Моя задача в любой команде, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, коллектив единомышленников, и не было безразличных людей. Это было всегда. Я — командный игрок. А те люди, которые пытаются говорить всякую грязь про меня — они не знают меня. Можете спрашивать людей, которые знают меня больше одного дня.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за команду во всех турнирах.