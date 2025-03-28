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28 марта, 10:45

Дзюба: «Краснодар» должен стать чемпионом. Пусть сделают подарок для Галицкого»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о том, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

«Судя по календарю, должен «Краснодар». Пусть сделают подарок для Галицкого. Они и по игре выглядят лучше всех. Правда, хорошо играют с топами, но с середняками мучаются. Думаю, главные фавориты — они и «Спартак». «Зенит» на третьем месте для меня», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Нападающий сборной России Артем Дзюба.«Поеду летом к Слуцкому в Китай». Дзюба — после возвращения в сборную и рекордного гола

«Краснодар» после 21-го тура занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. На второй строчке с 43 очками «Спартак», «Зенит» замыкает тройку с таким же количеством баллов.

В 22-м туре РПЛ «быки» сыграют с «Факелом», «Спартак» — с «Ахматом», а «Зенит» — с «Рубином».

Источник: Sport24
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Артем Дзюба
ФК Акрон
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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