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28 марта, 12:15

Дзюба: «Кержакову не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Дзюба и Александр Кержаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Форвард «Акрона» Артем Дзюба рассказал о сдержанной реакции Александра Кержакова на то, что он побил два его рекорда в российском футболе.

— Кержаков лукавит, когда говорит, что ему все равно, что я бью его рекорды, — приводит слова Дзюбы Sport24. — «Футбол — командная игра», «Главное, чтобы команда побеждала» — это все банальности. Недавно видел отрывок шоу, где Радимов рассказывал, как Кержаков расстроился, что не забил пятый гол в каком-то матче — пока все праздновали гол Влада с добивания, Саша сидел и бил кулаками о газон. Вот это и есть настоящий Александр Кержаков. Он всегда был голоден и хотел забивать. Поэтому я убежден: ему не по себе, что за две недели я побил сразу два его рекорда.

— После сборной-то Кержаков тебя поздравил? Он ведь был на матче.

— Мы разговаривали перед игрой, но после уже не увиделись. Но все нормально, ничего страшного. У нас с Сашей никогда не было дружеских отношений, но мы всегда приятельствовали — даже вместе обмывали рождение его сына. Я всегда относился к нему с уважением и теплотой. И отношусь. Поменялось ли у Саши что-то в отношении меня — не знаю.

— На старте твоей карьеры в сборной, Кержаков шутил над тобой из-за отсутствия голов. Тебя это реально тогда мотивировало пойти за его рекордом?

— Ну не прям мотивировало. Сама по себе Сашина шутка была топовой: «Пусть Дзюба сначала забьет больше Реброва и Лодыгина». Это же очень смешно! Чтобы как-то ответить, я сказал — мол, пусть Кержаков боится, я иду за ним. Тогда я даже не думал, что реально получится. Аппетит приходит во время еды.

Нападающий сборной России Артем Дзюба.«Поеду летом к Слуцкому в Китай». Дзюба — после возвращения в сборную и рекордного гола

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

Источник: Sport24
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Александр Кержаков
Артем Дзюба
Сборная России по футболу
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