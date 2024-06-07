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Сегодня, 20:35

Дзюба опубликовал в социальных сетях фото из Шанхая

Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий Артем Дзюба в своих социальных сетях опубликовал фото из китайского Шанхая. В городе базируется клуб «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды. С февраля 2023 года нападающий провел 39 матчей, забил 12 мячей и сделал 9 голевых передач.

При этом ранее технический директор «Шанхай Шэньхуа» Леонель Понтес заявил, что китайский клуб не сможет подписать форварда из-за лимита на легионеров.

«Шанхай Шэньхуа» идет на первом месте в турнирной таблице Суперлиги. После 14 туров коллектив набрал 36 очков. А серия без поражений под руководством Слуцкого насчитывает уже 15 встреч.

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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