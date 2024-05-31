Дзюба опубликовал видео после ухода из «Локомотива»: «Впереди новая глава»

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал прощальное видео в связи с уходом из команды.

В видео попала нарезка действий 35-летнего нападающего за команду. В ролике играет песня исполнителя Мераба Амзоева «Были бы крылья».

«Спасибо всем, кто рядом и вместе до конца. Впереди новая глава...» — подписал видео Дзюба.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.