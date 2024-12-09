Дзюба опубликовал видео с игроками «Акрона», поющими песню после победы над «Зенитом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал видео с празднованием футболистами победы в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Футболисты тольяттинской команды в раздевалке исполнили песню «И снова седая ночь».

В матче с сине-бело-голубыми 36-летний нападающий стал автором одного из победных голов «Акрона» на 40-й минуте встречи. Дзюба впервые забил мяч в ворота «Зенита» после ухода из петербургского клуба в 2022 году.

В текущем сезоне форвард отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах во всех турнирах.