Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:02

Дзюба опубликовал видео с игроками «Акрона», поющими песню после победы над «Зенитом»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале опубликовал видео с празднованием футболистами победы в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

Футболисты тольяттинской команды в раздевалке исполнили песню «И снова седая ночь».

В матче с сине-бело-голубыми 36-летний нападающий стал автором одного из победных голов «Акрона» на 40-й минуте встречи. Дзюба впервые забил мяч в ворота «Зенита» после ухода из петербургского клуба в 2022 году.

В текущем сезоне форвард отметился 3 голами и 3 результативными передачами в 11 матчах во всех турнирах.

1
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Читайте также
Пилот «Ред Булла» Ферстаппен и его девушка Келли Пике ждут ребенка
В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине
Каспер Рууд сделал предложение своей девушке
Расследование дела о коррупции в российском футболе: начальника арбитров вызвали на допрос
ФСБ предупредила о звонках мошенников от имени спецслужб
Трамп заявил о работе над концепцией завершения конфликта на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя