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Сегодня, 18:40

Источник: Дзюба отказал клубам из Китая, Турции и Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отказался от перехода в зарубежные клубы, сообщает Sport24.

По информации источника, за последнее время 35-летний форвард получал предложения от клубов из Китая, Турции и Саудовской Аравии, но отклонил все эти варианты ради продолжения карьеры в России.

«Локомотив» объявил об уходе Дзюбы 29 мая. Его контракт с командой был рассчитан до конца июня. Нападающий выступал за красно-зеленых с февраля 2023 года. Он провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.

Ранее Дзюба выступал за «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Спартак», «Ростов» и «Томь».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
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