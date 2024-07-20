Дзюба отказался отвечать на вопрос о своем будущем

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Артем Дзюба посетил хоккейный благотворительный матч «Матч года» между командами НХЛ и КХЛ.

35-летний форвард отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем и возможном переходе в команду Леонида Слуцкого.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.