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Сегодня, 15:05

Дзюба отказался отвечать на вопрос о своем будущем

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Артем Дзюба посетил хоккейный благотворительный матч «Матч года» между командами НХЛ и КХЛ.

35-летний форвард отказался отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о своем будущем и возможном переходе в команду Леонида Слуцкого.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. Форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Артем Дзюба
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