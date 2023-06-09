Дзюба отреагировал на новый слив интимных видео с его участием

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на распространение новых интимных видео с его участием.

«Опять начался шум непонятный. Опять пытаются что-то раздуть. Я уже эту страницу перевернул. Много сделал выводов, проанализировал. Возвращаться к этому я не хочу. Последние два-три дня мне писали опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, кому это надо — мне это уже неинтересно, на вашей совести. Вскрываются давнишние видео, я там даже еще не седой. Поэтому прошу к этому спокойнее относиться. У меня все хорошо, не переживайте, кто волнуется», — сказал Дзюба.

Осенью 2020 года форвард уже становился жертвой слива видео интимного характера.

С февраля этого года 34-летний Дзюба выступает за «Локомотив». В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 11 матчей в РПЛ, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее нападающий выступал за «Адану Демирспор», «Зенит», «Спартак», тульский «Арсенал» и «Томь».