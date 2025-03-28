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28 марта, 12:50

Дзюба — о Бубнове: «Таблетки нужно вовремя принимать. То, что он несет — это прямо бред»

Сергей Разин
корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал высказывания бывшего игрока «Спартака» и сборной СССР Александра Бубнова.

— Что я могу сказать? Таблетки нужно вовремя принимать, — приводит слова Дзюбы Sport24. — Когда Бубнов впервые появился в эфире после долгого перерыва — я обрадовался. Ходили же слухи, что он болеет или вообще с ума сошел. Я был рад, что с ним все нормально. Но, честно, лучше бы он не появлялся. То, что он несет, это, к сожалению, прямо бред.

— А что у тебя вызвало вопросы, кроме высказывания про самураев?

— Да взять даже из недавнего. Он посмотрел один матч «Акрона» против «Нижнего», и один матч «Крыльев» против «Краснодара» — и начал с пеной у рта орать, что «Крылья» нас разорвут чуть ли не 5:0. А после нашей победы начал выдумывать оправдания: «А вот если бы «Крылья» сравняли, они точно победили бы». Если бы, да кабы. Почему просто не признать, что ты налепил полную чушь? Говорю же, нужно вовремя пить лекарства, как прописали. Бубнов остался тем же. Иногда лучше молчать.

— Какая вероятность, что через 20-25 лет ты будешь таким же ворчащим экспертом?

— Ворчащим — без шансов. Я буду объективным. Плохие вещи надо называть плохими вещами, но при этом нужно хвалить за хорошее. У нас большинство почему-то забывает про второй пункт. Человек должен достичь такого уровня популярности и харизмы, чтобы даже его позитивные действия обсуждались. А у нас большинство выезжает на негативе — комментарии и посты с таким окрасом собирают больше кликов и репостов.

Нападающий сборной России Артем Дзюба.«Поеду летом к Слуцкому в Китай». Дзюба — после возвращения в сборную и рекордного гола

19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).

Источник: Sport24
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Александр Бубнов
Артем Дзюба
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