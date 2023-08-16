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Сегодня, 12:06

Дзюба по видеосвязи примет участие в заседании КДК РФС после инцидента с журналистом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба в удаленной форме будет присутствовать на заседании КДК РФС, сообщает «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 34-летнего нападающего вызвали на заседание КДК РФС. Там будет рассмотрен инцидент, произошедший после матча 4-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» (1:1).

Дзюба пропускал игру с самарцами из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После игры один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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