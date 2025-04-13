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13 апреля, 16:21

Дзюба побил рекорд Лоськова по «гол + пас» в чемпионате России по данным Transfermarkt

Сергей Ярошенко
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба
Артем Дзюба.
Фото ФК «Акрон»
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 24-го тура РПЛ против «Факела».

Это произошло на 72-й минуте встречи. На счету 36-летнего форварда теперь 166 голов и 100 результативных передач по данным портала Transfermarkt. Таким образом, он побил рекорд Дмитрий Лоськова по системе «гол + пас» в чемпионатах России. На счету Лоськова 120 голов и 145 голевых передач.

По данным большого исследования «СЭ» и Спортс'', на счету Дзюбы на данный момент 249 (166+83) очков по системе «гол + пас», у Лоськова — 255 (120+135).

Дмитрий Лоськов и&nbsp;Артем Дзюба.Гранд-исследование «СЭ» и Спортса'' — мы пересчитали все (да, все!) ассисты Лоськова, Дзюбы и не только

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Артем Дзюба
Дмитрий Лоськов
Футбол
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