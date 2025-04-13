Дзюба побил рекорд Лоськова по «гол + пас» в чемпионате России по данным Transfermarkt

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба реализовал пенальти в матче 24-го тура РПЛ против «Факела».

Это произошло на 72-й минуте встречи. На счету 36-летнего форварда теперь 166 голов и 100 результативных передач по данным портала Transfermarkt. Таким образом, он побил рекорд Дмитрий Лоськова по системе «гол + пас» в чемпионатах России. На счету Лоськова 120 голов и 145 голевых передач.

По данным большого исследования «СЭ» и Спортс'', на счету Дзюбы на данный момент 249 (166+83) очков по системе «гол + пас», у Лоськова — 255 (120+135).