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Сегодня, 17:57

Дзюба: «Зенит» — сильная команда, но непобедимых нет»

Алина Савинова
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Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Сверхмотивация на «Зенит»? С некоторыми ребятами я близко общаюсь, но этих тем не касаемся, буду рад их увидеть. А с некоторыми я как-то спокоен. С нетерпением ждем, готовимся. У нас каждый матч, как финальная игра, нужно максимально подниматься в таблице. «Зенит» — сильная команда, флагман нашего футбола, но непобедимых нет. Мы их не боимся, тем более дома, будет очень интересная игра», — приводит «РБ Спорт» слова Дзюбы.

34-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля 2022 года. В составе железнодорожников он провел четыре матча в РПЛ, забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-dzyuba-zenit-flagman-rossijskogo-futbola-no-nepobedimy-h-net/
Артем Дзюба
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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