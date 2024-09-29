Дзюба после победы над «Ростовом» сравнил себя с Ибрагимовичем

Форвард «Акрона» Артем Дзюба после победы над «Ростовом» (2:0) в 10-м туре чемпионата России рассказал о своей физической форме.

«Примерно на 37-й минуте у меня схватило ногу немного сегодня, с «Краснодаром» такое случилось примерно на 75-й. Просил ли меня доигрывать эти матчи Тедеев? Это была не просьба, он просто сказал, что не будет меня менять. (Смеется.) Это напомнило мне историю, когда Моуриньо не хотел менять Ибрагимовича в матче «Интера». Мне очень приятно, что Тедеев меня так высоко ценит. Радует, что могу приносить пользу команде даже в таком состоянии», — цитирует «РБ Спорт» Дзюбу.

В этом матче 36-летний форвард забил свой первый гол в сезоне. «Акрон» набрал 11 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице РПЛ.