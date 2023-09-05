Дзюба записал необычное видео: поздравил со 100-летием «Арсенал» из Тулы

Бывший нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба записал видеообращение, в котором поздравил клуб со 100-летием. Футболист пожелал команде скорейшего возвращения в РПЛ.

«Ребят, всем привет! Это Артем Дзюба. Хочу всех поздравить со 100-летием клуба «Арсенал» Тула, пожелать удачи и скорейшего возвращения в РПЛ. Нам не хватает этой атмосферы, полных трибун, потрясающего города. Я вспоминаю с теплотой тот период, который был у меня. В преддверии ЧМ я попал туда и был игроком сборной, можно сказать, от лица «Арсенала» Тула. Поэтому для меня это дорого. Спасибо вам за воспоминания, за любовь, за поддержку, я этого не забуду никогда! Возвращайтесь скорее и хорошо вам отпраздновать!» — сказал футболист в видео, которое тульский клуб опубликовал в своем Telegram-канале.

Дзюба перешел в «Арсенал» в 2018 году, перед попаданием в сборную России на чемпионат мира. На правах аренды из «Зенита» он провел в тульской команде полгода. За «Арсенал» нападающий сыграл в 10 матчах, в которых отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

В феврале 2023 года 35-летний россиянин стал игроком «Локомотива».