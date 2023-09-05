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Сегодня, 18:12

Дзюба записал необычное видео: поздравил со 100-летием «Арсенал» из Тулы

Алина Савинова
Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба записал видеообращение, в котором поздравил клуб со 100-летием. Футболист пожелал команде скорейшего возвращения в РПЛ.

«Ребят, всем привет! Это Артем Дзюба. Хочу всех поздравить со 100-летием клуба «Арсенал» Тула, пожелать удачи и скорейшего возвращения в РПЛ. Нам не хватает этой атмосферы, полных трибун, потрясающего города. Я вспоминаю с теплотой тот период, который был у меня. В преддверии ЧМ я попал туда и был игроком сборной, можно сказать, от лица «Арсенала» Тула. Поэтому для меня это дорого. Спасибо вам за воспоминания, за любовь, за поддержку, я этого не забуду никогда! Возвращайтесь скорее и хорошо вам отпраздновать!» — сказал футболист в видео, которое тульский клуб опубликовал в своем Telegram-канале.

Дзюба перешел в «Арсенал» в 2018 году, перед попаданием в сборную России на чемпионат мира. На правах аренды из «Зенита» он провел в тульской команде полгода. За «Арсенал» нападающий сыграл в 10 матчах, в которых отметился 6 голами и 3 результативными передачами.

В феврале 2023 года 35-летний россиянин стал игроком «Локомотива».

Источник: https://t.me/pfcarsenaltula/7858
Артем Дзюба
Футбол
ФК Арсенал (Тула)
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 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
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16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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