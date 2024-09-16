Дзюба — о победе «Акрона» над «Химками»: «Важнейшие три очка. Готовимся к Кубку»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале поздравил команду с победой в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

«С победой, команда! Важнейшие три очка. Готовимся к Кубку», — написал Дзюба.

36-летний футболист по окончании прошлого сезона ушел из «Локомотива» на правах свободного агента. В сентябре он подписал контракт с «Акроном» и в воскресенье, 15-го числа, дебютировал за команду из Тольятти.

18 сентября «Акрон» сыграет против «Факела» в FONBET Кубке России. Начало матча — в 16.15 по московскому времени.