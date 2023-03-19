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Сегодня, 14:09

Дзюба поздравил Тикнизяна с вызовом в сборную Армении

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Форвард «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал вызов защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Хочу поздравить Наира Тикнизяна с вызовом в сборную Армении. Пожелать удачи в таком историческом матче против Турции. Надеюсь, у них все получится. Думаю, он очень счастлив», — сказал Дзюба в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

23-летний защитник получил вызов в сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции, который пройдет 25 марта. До этого Тикнизян выступал за молодежную сборную России.

Источник: https://t.me/dzyubaartem22/49
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Артем Дзюба
Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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