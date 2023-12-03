Дзюба приехал с «Локомотивом» на матч против «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба приехал с командой на матч 17-го тура РПЛ с «Зенитом».

Ранее нападающий пропускал первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (2:2).

35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 14 матчей в РПЛ-2023/24, забил 4 мяча и отдал 2 результативные передачи. Железнодорожники занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах.

Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» пройдет 3 декабря на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

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